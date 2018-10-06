Araçtan 3 milyonluk uyuşturucu hap çıktı

Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Polis, İncirlik Park alanına gelerek burada kontroller yapmaya başladı.

Bir süre sonra polisin beklediği otomobil denetim alanına girdi. Polis, hassas burunlu narkotik köpeği Şans ile birlikte otomobili didik didik aradı. Şans, otomobilin bagaj kısmına tepki verdi. Bunun üzerine açılan bagajdan sağ ve sol davlumbaz içerisinden 163 pakette 155 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan Suriye uyruklu M.A.K. (37) ve K.A.H. (26) gözaltına alındı. Zanlılar sorgularında davlumbazda uyuşturucu hap olduğundan bilgileri olmadığını söyledi. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

