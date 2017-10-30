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Arakanlı müslümanlar için temiz içme suyu

Arakanlı Müslümanların yardımına koşan tek belediye olan Keçiören Belediyesi, yardımlarına devam ediyor.

Arakanlı müslümanlar için temiz içme suyu

30 Ekim 2017 10:46

Arakanlı Müslümanların yaşadığı insanlık dramını gündemden düşürmeyerek yardım elini uzatmaya devam eden Keçiören Belediyesi, temiz içme suyu için bölgeye su kuyusu yapımını tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk andan itibaren Arakanlı Müslümanların uğradığı zulme karşı dünyaya çağrıda bulunması neticesinde gündeme gelen drama karşı harekete geçen Keçiören Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde bölgeye gıda, battaniye yardımını da sürdürüyor.

Dünyanın neresinde bir zulüm varsa Türkiye'nin mazlumların yanında yer almak için harekete geçtiğini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu göstererek yaşanan insani drama karşı anında harekete geçtik. TİKA ve Kızılay'ın ardından bölgeye ulaşan ilk ve tek belediye biz olduk. Zorlu iklim koşulları, salgın hastalıkla mücadele eden kardeşlerimize yardımlarımızla destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.  

Etiketler: Arakanlı Müslümanlar, içme suyu

 

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