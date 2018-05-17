Arakanlı Müslümanlara Ramazan kumanyası dağıtımı

Myanmar ordusundan kaçarak Bangladeş sınırında yer alan Cox’s Bazaar kentindeki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanlara İHH tarafından ramazan kumanyalarının dağıtımına başlandı. Vakıf "Paylaşmanın Tam Vakti" sloganıyla, her yıl olduğu gibi bu Ramazan da dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahipleri için yola çıktı. Ramazan 2018 çalışmaları kapsamında Arakanlı Müslümanlara ramazan kumanyaları dağıtımına başladı.

‘Arakanlılar unutulmasın’

25 Ağustos 2017 olaylarından bu yana yapılan yardımlar ile 820 bin Arakanlı mülteciye yardımlarda bulunduklarını belirten İHH Bangladeş Temsilcisi M. Abdulhakim Mahmout, yardımların Ramazan ayı boyunca devam edeceğini söyledi. Mahmout, "Kamplarda yaşamını sürdürmeye çalışan mültecilere aydınlık bir gelecek oluşturabilme çabası içerisine girdik. Ramazan çalışmaları kapsamında 18 bin aileye kumanya, 48 bin kişiye iftar yardımlarında bulunacağız inşallah. Allah bütün bağışçılarımızdan razı olsun, Arakanlılar unutulmasın’’ diye konuştu.

İsmail Coşkun