Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Aralarında kan davası olan aileler barıştı

Aralarında kan davası olan aileler barıştı

Osmaniye'de geçen yıl yaşanan silahlı kavga sonucu başlayan Samur ve Turan aileleri arasındaki husumet, kanaat önderlerinin devreye girmesiyle son buldu.

Aralarında kan davası olan aileler barıştı

18 Ocak 2017 15:07
Aralarında kan davası olan aileler barıştı - Tıkla İzle

Geçen yıl yaşanan silahlı kavga sonucu iki akraba aile olan Samur ve Turan ailelerinin arasında oluşan husumeti çözmek için kanaat önderleri devreye girerek, aileleri bir araya getirdi.
Kanaat önderleri tarafından görüşülen aile mensupları merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda kanaat önderleri Şeyh Nahsan Uçar, Şeyh Kadir Uçar ve Mehmet Doğan aileler arasındaki barışın sağlanması, birlik ve beraberliğin korunması konusunda mesajlar verdi.

Programda konuşan ve her iki ailenin kin, nefret ve düşmanlığı ellerinin tersiyle ittiğini belirten Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, “Kan davalı aileler arasında kötülük kapısı kapandı. Dostluk, barış ve kardeşlik için önemli adım atıldı. Barış için bir araya gelen aileler kendilerine yakışanı yaptılar” dedi.
Etkinlik sonrası programa katılanlara yemek ikramı yapıldı. 

Kasım Karadağ
 

Etiketler: kan davsı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!