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Aralarında polislerinde bulunduğu 14 şahıs kaçakçılıktan tutuklandı

Mardin’de aralarında 5 polisin de bulunduğu 24 şahıs akaryakıt kaçakçılığından gözaltına alındı. Şahıslardan 14’ü tutuklandı.

Aralarında polislerinde bulunduğu 14 şahıs kaçakçılıktan tutuklandı

19 Ocak 2017 03:48

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Mardin’de aralarında 5 polis memurunun da bulunduğu, akaryakıt kaçakçılığı yapan çete çökertildi. Gözaltına alınan 24 şahıs Emniyetteki 13 günlük sorgularının ardından Mardin Adliyesine sevk edildi. İfadesi alınan 4 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken 20 kişi ise tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

İlgili mahkemece 6 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakırken, 3’ü polis 14 kişi ise tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Koruma Müdürlüğüne gönderildi.

Neriman Çelebi 

Etiketler: Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Koruma Müdürlüğü, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü


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