Aralık ayı uçuş rakamları açıklandı

Buna göre üst geçişler dâhil edildiğinde Avrupa hava sahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke günlük ortalama 286 trafikle Türkiye oldu. Atatürk Havalimanı ise tarifeli uçuşlarda günlük ortalama 488,7 kalkışla Kasım ayına göre bir sıra yükselerek Londra’nın ardından ikinci sırada yer aldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Türkiye’nin Aralık uçuş verilerini sosyal medya hesabı Twitter’dan açıkladı. Uçuş rakamlarına ilişkin bilgileri paylaşan Ocak, Türkiye’nin geçtiğimiz ay Avrupa hava sahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke olduğuna dikkat çekerek, “Açıklanan Eurocontrol verilerine göre, Aralık ayında Üst geçişler(Overflight) dâhil edildiğinde Avrupa hava sahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke günlük ortalama 286 trafikle Türkiye oldu. İkinci sırada günlük ortalama 217 trafikle İspanya yer aldı” değerlendirmesinde bulundu.

Uçuşlarda yüzde 9,1’lik genel artış oranı

Bir önceki yılın aynı dönemine göre 2017 Aralık oranlarında artış yaşandığına dikkat çeken Funda Ocak, “Veriler, Türkiye’de Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre inen uçak sayısında yüzde 5,5, kalkan uçak sayısında yüzde 5,3, iç hatlarda yüzde 7,8, transit uçuşlarda yüzde 14,2 artış görüldüğünü, genel artış oranının ise yüzde 9,1 olduğunu gösteriyor” dedi.

Atatürk Havalimanı ikinci sıraya yükseldi

Türkiye’nin en yoğun havalimanı konumundaki Atatürk Havalimanı’nın (AHL) da Aralık ayında günlük tarifeli kalkış rakamlarında bir sıra tırmanarak ikinci sıraya yükseldiğinin altını çizen DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, “Aralık ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde tarifeli uçuşlarda Londra Heathrow Havalimanı günlük ortalama 581,8 kalkışla ilk sırada yer aldı. İstanbul Atatürk Havalimanı günlük ortalama 488,7 kalkışla Kasım ayına göre bir sıra yükselerek ikinci sırada yer aldı” dedi.

İstanbul-İzmir arası uçuş trafiği ilk sırada

Ülke içi uçuş trafiğinde ise İstanbul ile İzmir arasında gerçekleştirilen uçuşlar ilk sırada yer aldı. Buna göre Aralıkta Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde aralarında en fazla trafik gerçekleşen havalimanı çifti günlük ortalama 58.6 trafikle Adnan Menderes Havalimanı-İstanbul Atatürk Havalimanı çifti oldu. Bu havalimanları arasındaki trafikte geçen yıla göre yüzde 8,7 artış görüldü.

Ferhat Yasak