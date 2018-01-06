Diğer
Kategoriler

Aralık ayı uçuş rakamları açıklandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Aralık ayı uçuş verilerini açıkladı.

Aralık ayı uçuş rakamları açıklandı

06 Ocak 2018 10:26

Buna göre üst geçişler dâhil edildiğinde Avrupa hava sahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke günlük ortalama 286 trafikle Türkiye oldu. Atatürk Havalimanı ise tarifeli uçuşlarda günlük ortalama 488,7 kalkışla Kasım ayına göre bir sıra yükselerek Londra’nın ardından ikinci sırada yer aldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Türkiye’nin Aralık uçuş verilerini sosyal medya hesabı Twitter’dan açıkladı. Uçuş rakamlarına ilişkin bilgileri paylaşan Ocak, Türkiye’nin geçtiğimiz ay Avrupa hava sahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke olduğuna dikkat çekerek, “Açıklanan Eurocontrol verilerine göre, Aralık ayında Üst geçişler(Overflight) dâhil edildiğinde Avrupa hava sahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke günlük ortalama 286 trafikle Türkiye oldu. İkinci sırada günlük ortalama 217 trafikle İspanya yer aldı” değerlendirmesinde bulundu.

Uçuşlarda yüzde 9,1’lik genel artış oranı

Bir önceki yılın aynı dönemine göre 2017 Aralık oranlarında artış yaşandığına dikkat çeken Funda Ocak, “Veriler, Türkiye’de Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre inen uçak sayısında yüzde 5,5, kalkan uçak sayısında yüzde 5,3, iç hatlarda yüzde 7,8, transit uçuşlarda yüzde 14,2 artış görüldüğünü, genel artış oranının ise yüzde 9,1 olduğunu gösteriyor” dedi.

Atatürk Havalimanı ikinci sıraya yükseldi

Türkiye’nin en yoğun havalimanı konumundaki Atatürk Havalimanı’nın (AHL) da Aralık ayında günlük tarifeli kalkış rakamlarında bir sıra tırmanarak ikinci sıraya yükseldiğinin altını çizen DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, “Aralık ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde tarifeli uçuşlarda Londra Heathrow Havalimanı günlük ortalama 581,8 kalkışla ilk sırada yer aldı. İstanbul Atatürk Havalimanı günlük ortalama 488,7 kalkışla Kasım ayına göre bir sıra yükselerek ikinci sırada yer aldı” dedi.

İstanbul-İzmir arası uçuş trafiği ilk sırada

Ülke içi uçuş trafiğinde ise İstanbul ile İzmir arasında gerçekleştirilen uçuşlar ilk sırada yer aldı. Buna göre Aralıkta Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde aralarında en fazla trafik gerçekleşen havalimanı çifti günlük ortalama 58.6 trafikle Adnan Menderes Havalimanı-İstanbul Atatürk Havalimanı çifti oldu. Bu havalimanları arasındaki trafikte geçen yıla göre yüzde 8,7 artış görüldü.

Ferhat Yasak

Etiketler: Devlet Hava Meydanları İşletmesi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç