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Aralık ayının zam şampiyonu; yeşil soğan

İTO 2016 Aralık ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre, yeşil soğan 2016 yılı Aralık ayı itibariyle yüzde 43.12 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Aralık ayının zam şampiyonu; yeşil soğan

02 Ocak 2017 11:27

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. 2016 yılı Aralık ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 94’ünün perakende fiyatı artarken, 21 ürünün fiyatı düştü, 127 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Aralık ayında yeşil soğan fiyatı yüzde 43.12 arttı
Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yeşil soğan 2016 Aralık ayı itibariyle yüzde 43.12 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 39.37 ile yaş üzüm, yüzde 32.74 ile sivri biber ve yüzde 30.38 ile yumurta oldu.

Portakal yüzde 8.63 ucuzladı
2016 Aralık ayında portakal yüzde 8.63 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 7.46 ile limon, yüzde 6.06 ile karnabahar ve yüzde 3.62 ile lahana oldu. 

Etiketler: Aralık ayı, yeşil soğan, zam şampiyonu


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