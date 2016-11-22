Arama kurtarma ekibi bu kez keçiler için seferber oldu - Tıkla İzle

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Kumarlı Mahallesi Kayagözü mevkisinde hayvanlarını otlatan Faris Yoscu'nun 2 keçisi kayalıklarda sıkışarak mahsur kaldı. Keçilerini sarp kayalıklardan indirmeyi başaramayan Faris Yoscu, kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine 5 kişilik kurtarma ekibiyle olay yerine gelen KADAK, 3 saat süren çalışma sonucunda keçileri mahsur kaldığı kayalıklardan kurtararak sahibine teslim etti.

100 metre yükseklikteki keçileri kendisine bağlayarak aşağı indiren Kahramanmaraş Dağcılık Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Sait Kılıçsallayan, "Dağda mahsur kalan keçileri kurtarmak için geldik. 100 metrelik bir kaya duvarının tam orta noktasında kalmışlar. 5 gündür burada olduklarının bilgisi geldi. Ulaşmak oldukça zor oldu. Kazasız, belasız keçileri sahibine teslim etik" dedi.

Kurtarma ekiplerine teşekkür eden Faris Yoscu ise, "Keçilerim 5 gündür kayalıklarda mahsur kalmıştı. Gelip kurtardılar. Allahım razı olsun" diye konuştu.

Muhammet Özer