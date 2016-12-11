Beşiktaş ile Bursaspor arasındaki maçın ardından Vodafone Arena çevresinde gerçekleşen iki patlama tüm Türkiye'yi yasağa boğdu. Saldırı sonrasında Beşiktaş ile Bursaspor taraftarları birlik beraberlik içerisinde paylaşımlarda bulunarak teröre karşı tek yürek oldu.

Bursasporlu bir taraftar olan Çağıl Alperen Çörten, karşılaşma için İstanbul'a giden bir arkadaşının patlama sonrasında yaşadığı bir olayı sosyal medya hesabından şöyle anlattı:

"Arkadaşım Bursa'dan İstanbul'a otobüslerle geliyor Beşiktaş maçına gidiyor. Maç sonu ablasına gitmek için Bursa'ya dönmüyor ve oradan atkısını içine saklayarak ablasına gitmek için çıktığında patlamalar oluyor ve köşeye sığınıyor. Korkudan atkısının dışarı sarktığının farkına bile varmıyor. Bu gören Beşiktaş taraftarları, arkadaşımı alıp karnını doyurup 'Yatacak yerin var mı?' diye sorup ablasının evine sağ salim teslim ediyorlar. Bundan sonra Beşiktaş düşmanlığı benim için bitmiştir. Aramız bozuk kanımız değil."