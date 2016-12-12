Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsağlığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanı Yüksel Mutlu, bu sabah polisin düzenlediği operasyonda evinde bulunamadı. Soruşturma kapsamında aranan Mutlu, akşam saatlerinde Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı. Mutlu'nun Mersin'e getirileceği belirtildi.

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanı Fazıl Türk'ün ise hala arandığı bildirildi. Bu sabah Mersin'de düzenlenen terör operasyonunda 93 kişi gözaltına alınmış, 46 kişinin de arandığı belirtilmişti.