Edinilen bilgilere göre, emniyet ve jandarma, 63 SA … plakalı aracın terör eylemlerinde kullanılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Çok yönlü çalışma başlatan güvenlik güçleri, aracın dün Şanlıurfa yolundan Diyarbakır’a giriş yaptığını tespit etti. Harekete geçen polis, aracı 75 Metrelik Yol üzerinde durdurdu. Bomba yüklü olabileceği şüphesiyle araç çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, araç ve sürücü H.A.’nın üzerinde arama yaptı. H.A. ifadesi alınmak, otomobil ise detaylı arama yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Burak Emek