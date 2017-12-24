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Aranan şahıs Bilecik’te yakalandı

Adam öldürme, kasten yaralanma suçlarından aranan şahıs Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalandı.

Aranan şahıs Bilecikte yakalandı

24 Aralık 2017 14:05

Türkiye Huzur Güven 8 Uygulaması kapsamında Bilecik İl genelinde Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 26 ekip 133 personel ile 11 ayrı noktada yapılan uygulamada 2 bin 25 şahıs 221 araç sorgulanırken, 118 umuma açık iş yeri denetlendi. Bir kişi kasten adam öldürme ve yaralama suçundan, bir diğeri ise borçlarını ödeme şartının ihlali suçundan aranan 2 şahıs gözaltına alındı. 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, 7 araca toplan 6 bin 574 TL idari para cezası kesildi ve 1 araç ise trafikten men edildi. 

Cem Kaan Toka
 

 

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