Aranan şahıs Bilecik’te yakalandı

Türkiye Huzur Güven 8 Uygulaması kapsamında Bilecik İl genelinde Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 26 ekip 133 personel ile 11 ayrı noktada yapılan uygulamada 2 bin 25 şahıs 221 araç sorgulanırken, 118 umuma açık iş yeri denetlendi. Bir kişi kasten adam öldürme ve yaralama suçundan, bir diğeri ise borçlarını ödeme şartının ihlali suçundan aranan 2 şahıs gözaltına alındı. 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, 7 araca toplan 6 bin 574 TL idari para cezası kesildi ve 1 araç ise trafikten men edildi.

Cem Kaan Toka

