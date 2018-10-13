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"Aranan Şahıslara Yönelik Eş Zamanlı" operasyonda 2 tutuklama

"Aranan Şahıslara Yönelik Eş Zamanlı" operasyonda 2 tutuklama

Edirne’nin İpsala ilçesinde, ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen “Aranan Şahıslara Yönelik Eş Zamanlı” operasyon kapsamında 2 kişi tutuklandı.

İpsala ilçesinde 3 eve düzenlenen operasyonda, İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ayrı suçlardan aranan 2 kişiyi yakaladı.

Yakalanan şahıslardan S.K.'nin uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve cezaevinden firar etmek suçlarından iki ayrı yakalama emri ile arandığı; Ü.T.'nin ise cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hırsızlık ve cezaevinden firar etme olmak üzere dört ayrı suçtan yakalama emri olduğu öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen S.K. ve Ü.T. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu.  

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