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Aranan terörist kendisine yardım eden 4 kişiyle birlikte yakalandı

Aydın’da jandarmanın üç ilçede gerçekleştirdiği koordineli çalışmada aranan PKK/PDY üyesi bir terörist ile ona yardım eden 2’si bayan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aranan terörist kendisine yardım eden 4 kişiyle birlikte yakalandı

31 Ocak 2017 12:21

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/PDY terör örgütüne maddi gelir elde etmek maksadıyla uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik olarak Efeler, Germencik ve Kuşadası ilçelerinde koordineli çalışma başlattı. Germencik merkezli yapılan araştırmalar neticesinde PKK/PDY terör örgütüne üye olmak, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamakla suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçları da dahil olmak üzere 9 ayrı suçtan aranan M.Y. ile bu şahsa yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 2’si bayan 4 şüpheli Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi’nde gizlendikleri adreste yakalandı.

Adreste yapılan aramada 2 adet bonzai içme aparatı, 1 adet extacy hap ve 3 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ucu kesik av tüfeği, 1 adet tablet, 1 adet laptop ve 7 adet cep telefonu ile terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan M.Y'nin kırsalda çekilmiş kamuflajlı bir fotoğrafı ele geçirildi. M.I. ile aynı evde yakalanan Ö.A., U.B., E.G. ve A.D’nin hırsızlık suçundan arandıkları belirlendi. Gözaltına olan terör ile ona yardım eden 4 kişinin sorgularının devam ettiği bildirildi.

Mehmet Barlas
 


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