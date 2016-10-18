Kırmızı listede adı duran Yunus Durmaz için ise 'etkisiz hale getirildi' notu düşüldü. İçişleri Bakanlığı'nın yeniden güncellenen 'aranan teröristler' listesinde, son bir yıl içerisinde 4'ü polis operasyonunda olmak üzere toplam 6 canlı bomba eyleminin gerçekleştiği Gaziantep'ten 10 kişinin ismi yer aldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığı’nın 'ödül yönetmeliği' kapsamında hazırlanan listede yayınlanan teröristleri ihbar edenlere ise 300 bin TL ile 4 milyon TL arasında ödül verilecek.

Tamamı mavi ve gri listede

İhbar edene toplam 4 milyon TL ödülün biçildiği kırmızı listedeki Yunus Durmaz'ın isminin karşısında ise 'etkisiz hale getirildi' notu yer aldı. 1 milyon TL ödül konulan yeşil listede Yakup Yaşar, Deniz Büyükçelebi isimleri yer alırken, 600 bin TL ödül bulunan turuncu listede Emir Melet, Abdülmubtalip Demir, Mustafa Delibaşlar, Mehmet Kadir Cebael; Ahmet Güneş bulunuyor. 300 bin TL ödül bulunan gri listede ise Hasan Hüseyin Uğur, Cuma Öztürk, Talha Güneş, Eyüp Kürkçü ismi yer aldı.

İsimleri listeden çıkarıldı

Turuncu listede yer alan Mehmet Kadir Cebael, polisin son operasyonunda yakalanacağını anlayınca üzerindeki ve elindeki bombalı düzeneği patlatmış, olayda 3 özel harekat polisi şehit olmuş, 5'i polis 9 kişi de yaralanmıştı.

Daha önceki listede yer alan İsmail Güneş ve Hacı Ali Durmaz'ın isimleri listeden çıkarıldı.