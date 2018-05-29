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Aranan zanlı kovalamaca ile yakalandı

İzmir ve Aydın’da karıştığı iki ayrı suç nedeniyle 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, Kuşadası’nda polis ekipleriyle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalandı.

Aranan zanlı kovalamaca ile yakalandı

29 Mayıs 2018 18:20

Edinilen bilgiye göre; bugün saat 14.50 sıralarında asayiş kontrolünde dur ikazına uymayan 09 L 3515 plakalı aracı takibe alan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, uzun süren kovalamaca sonucu aracı Bayraklıdede Mahallesi Jandarma Karakolu arka tarafında yakaladı. Araç ve şahısların yapılan kontrolünde Y.E.A. isimli şahsın, Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğince hırsızlık suçundan ve İzmir Ağır Ceza Mahkemesince uyuşturucu madde bulundurmak suçundan arandığı tespit edildi. Şahsın ayrıca 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

Araç içerisinde bulunan M.D. ve S.A. isimli şahıslarda herhangi sorun olmadığı, aracın ön tekerinin yanında 2,99 gram kristal olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.E.A, kesinleşmiş cezası nedeniyle ceza infaz kurumuna teslim edildi.  

 

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