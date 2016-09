Edinilen bilgiye göre, Viranşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde gece vardiyasında çalışan M.E, nöbet çıkışında evine giderken polis tarafından gözaltına alındı. Polisler tarafından durdurulan M.E. yapılan kimlik kontrolünde hakkında arama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. M.E. ifadesi alınmak üzere Viranşehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Enver Zencirci

ŞANLIURFA