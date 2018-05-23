Arap Birliği, Guatemala ile ilişkilerini askıya aldı

Arap Birliği, İsrail büyükelçiliği Kudüs'e taşıması nedeniyle Guatemala ile ilişkilerini askıya alarak, 2013 yılında Guatemala Dışişleri Bakanlığı ile imzalanan bir Mutabakat Muhtırasını iptal ettiğini açıkladı.

Arap Birliği Genel Sekreteri'nin sözcüsü Mahmoud Afifi bugün yaptığı açıklamada, Guatemala ile her türlü işbirliğinin askıya alındığını belirterek Guatemala Büyükelçiliği'nin Kudüs’e taşınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Öte yandan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt geçen hafta yaptığı açıklamada, "Guatemala'nın yaptığını kınıyoruz. Bu ülke ile Araplar arasındaki ilişkinin gözden geçirilmesi gerekiyor" demişti.