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“Arap” emin ellerde

İzmir Adliyesi önünde meydana gelen hain terör saldırısında kahramanca şehit düşen Fethi Sekin’in bakıp beslediği ’Arap’ isimli köpeğe Bayraklı Belediyesi sahip çıkıyor.

“Arap” emin ellerde

19 Ocak 2017 12:39

İzmir’deki hain terör saldırısında olay yerinde olan ve gerek çatışma esnasında gerekse patlama anında kameralara yansıyan Arap, Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından muayene edildi. Arap’a iç-dış parazit aşısı yapılarak, keneye karşı uyarıcı damla sıkıldı. Olay sonrası harekete geçen hayvanseverler Arap’ı sahiplenmek isterken, en doğrusunun yaşadığı bölgede kalması olarak kararlaştırıldı. Buna göre muayenesi yapılan köpeği, olayın üstünden günler geçmesine rağmen hala titrediği, ürkek ve korkak davrandığı görüldü. Bayraklı Belediyesi veterinerlerince tedavisi yapılan Arap, İzmir Adliyesi önündeki kulübesine geri bırakıldı.

"HALA ŞOKTA"

Belediye veterinerleri, Arap’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Hala şokta. Ürkekliği devam ediyor. Adliye önünde olması onun için bir avantaj. Polisler, avukatlar ve vatandaşlar beslemeye devam ediyor. Yaşanan hain saldırı sonrası, bir hayvansever Arap’ı alıp evine götürmüş. Bu onu oldukça olumsuz etkilemiş. Hayvanseverlerin devreye girmesi ile yuvasına geri döndü. Ama bu olay da onu olumsuz etkilemiş. Şu an için ufak tefek sıkıntıları var, tedavisi sürüyor” bilgisini paylaştı.

(İHA)

Etiketler: arap, Fethi Sekin, İzmir Adliyesi


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