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Arap tayları lüks otomobil fiyatına satıldı

Bursa’da Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen saf kan Arap tayları, 500 bin liraya alıcı buldu. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda görücüye çıkan 15 tay, yarım saatte satıldı.

Arap tayları lüks otomobil fiyatına satıldı

27 Ekim 2016 09:16

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) 2016 yılı cins tay satışı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Satışlara Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Mehmet Taşan da katıldı. Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen saf kan tayların müzayedeye çıktığı satışta, 500 bin lira ile 70 bin lira arasında 15 tay sahiplerini buldu. Saf kan tayların yarım saatte tükendiği satışta toplam 3 milyon 610 bin TL satış hasılatı elde edildi.

'Onurkaanım' 500 bin liraya alıcı buldu

Satışta en yüksek fiyatla alıcı bulan tay 500 bin lirayla 'Onurkaanım' isimli Arap tayı oldu. Onurkaanım’ı 450 bin TL ile Aydın Bey ve 400 bin TL ile Aytigin Han isimli taylar takip etti. Onurkaanım isimli tayı satın alan Cengiz Akça, rekor fiyata aldığı tayı ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Yakup Vardar
BURSA 


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