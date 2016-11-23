Türkiye son yıllarda sağlık turizminde de öne çıkmaya başladı. Bilhassa göz rahatsızlıkları için Türkiye’ye gelen hastalar hem tedavi oluyor, hem de tatil yapıyor. Uzman sağlık ekipleri, son teknolojiyle donatılan hastaneler, ekonomik tedavi imkânları ve sağlıkla turizmi bir araya getiren paket turlar Türkiye’yi cazip kılıyor. Bursa’ya göz ameliyatı için gelen Suudi Arabistanlı 2 çocuk annesi Latife Arzahranı da bunlardan biri. Akrabalarının tavsiyesi ile Bursa’ya geldiğini belirten Arzahranı, Op. Dr. Adnan İpçioğlu tarafından tedavi ediliyor. Arzahranı, Türkiye’yi Avrupa ülkelerinden daha çok benimsediklerini ve ameliyatların daha kaliteli olduğunu söyledi.

Latife Arzahranı’nın Türkiye’deki yakınları aracılığı ile kendisine geldiğini belirten Dr. Adnan İpçioğlu, “Uzağı göremediği için miyop rahatsızlığı var. Bu rahatsızlığı giderebilmek için smile ameliyatı düşünüyoruz. Bu ameliyatla göz korneasındaki rahatsızlığını da gidermiş olacağız. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşacak. Bu ameliyatları Avrupa ülkelerine göre daha uygun fiyata ve başarıyla yapıyoruz. Bu tür bir ameliyatta hastayı en fazla 2 gün zarfında taburcu edebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Abdullah Çibir