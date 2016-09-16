Türkiye’de son zamanlarda keşfedilmeye başlanılan ve sahip olduğu doğal güzellikler ile çekim merkezi haline gelen Rize’nin İkizdere ilçesi, halen gizli kalan bir çok farklılığı ile keşfedilmeyi bekliyor. Ziyaret eden yabancı turistlerin hayranlıkla ayrıldığı, Arapların ise “Yeryüzündeki Cennet” olarak tarif ettikleri İkizdere ilçesi havadan görüntülerdi. İkizdere’nin hava görüntüleri bugüne kadar objektiflere yansımamış essiz güzellikleri ortaya çıkardı. Objektiflere yansıyan görüntüler doğa severler için bulunmaz güzellikler sunuyor.

Göktürk Fırat