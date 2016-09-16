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Arap turistlerin 'Yeryüzündeki Cennet' olarak tarif ettikleri yer: İkizdere

Ziyaret eden Arap Turistlerin “Yeryüzündeki cennet” olarak tarif ettikleri Rize’nin İkizdere ilçesi havadan görüntülendi.

Arap turistlerin Yeryüzündeki Cennet olarak tarif ettikleri yer: İkizdere

16 Eylül 2016 11:21
Arap turistlerin 'Yeryüzündeki Cennet' olarak tarif ettikleri yer: İkizdere - Tıkla İzle

Türkiye’de son zamanlarda keşfedilmeye başlanılan ve sahip olduğu doğal güzellikler ile çekim merkezi haline gelen Rize’nin İkizdere ilçesi, halen gizli kalan bir çok farklılığı ile keşfedilmeyi bekliyor. Ziyaret eden yabancı turistlerin hayranlıkla ayrıldığı, Arapların ise “Yeryüzündeki Cennet” olarak tarif ettikleri İkizdere ilçesi havadan görüntülerdi. İkizdere’nin hava görüntüleri bugüne kadar objektiflere yansımamış essiz güzellikleri ortaya çıkardı. Objektiflere yansıyan görüntüler doğa severler için bulunmaz güzellikler sunuyor. 

Göktürk Fırat

Etiketler: arap turistler, cennet, ikizdere


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