Aras Akademi Brandon Hall’dan gümüş ödülle döndü

Dünyanın önemli danışmanlık şirketlerinden Brandon Hall tarafından 15’den fazla ülke ve 25’in üzerinde sektörden toplam 700 önemli firmanın katılımı ile bu yıl 23’üncüsü düzenlenen uluslararası Brandon Hall Mükemmellik Ödülleri, 1 Şubat’ta ABD’nin Miami kentinde düzenlenen bir törenle sahiplerine teslim edildi. Aras Kargo’nun, çalışanlarının işe başlangıçtaki oryantasyon süreçlerini daha etkin kılmak amacıyla üç yıl önce Aras Akademi bünyesinde hizmete soktuğu İlk Adım Okulları, 'Öğrenmede Oyun ve Simülasyonların En İyi Kullanımı' kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü. İşe yeni başlayan çalışanların tüm süreçleri birebir deneyimleyerek, müşterilerine doğru ve daha kaliteli hizmet vermelerini sağlamak amacıyla ilk defa 2014 yılında uygulamaya başlanan İlk Adım Okulları, bu ödülle beraber uluslararası prestije sahip üçüncü ödülünü kazanmayı başardı.

“Uluslararası ödüller doğru yolda olduğumuzu gösteriyor”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk, "Sahip olduğumuz yerel bilgi birikimi ve küresel perspektifimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz birçok yeni uygulama ile kargo sektörünün öncüsü olmayı sürdürüyoruz. Aras Akademi bünyesinde yeni işe başlayan çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine destek olmak üzere hayata geçirilen İlk Adım Okulları projesini de bu vizyonun bir parçası olarak konumlandırıyoruz. İşe yeni başlayan çalışanlarımız, oryantasyon esnasında günlük iş süreçlerini ve şubede yaşananları birebir deneyimliyorlar. Bol uygulamalı ve bol vaka çalışmalı bir simülasyon gerçekleştiriliyor. Amacımız; tüm çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirip kurum kültürümüzü daha da sağlamlaştırmak. Bu sayede çalışanlarımızın aidiyet duygusunu da geliştirmeyi hedefliyoruz. Brandon Hall Mükemmellik Ödülleri kapsamında bu yıl 'Öğrenmede Oyun ve Simülasyonların En İyi Kullanımı' kategorisinde gümüş ödüle değer görülmemiz doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Bu açından bizim için mutluluk ve gurur verici" dedi.

Aras Akademi İlk Adım Okulları’nda eğitim süreci nasıl işliyor?

Aras Akademi İlk Adım Okulları’nda verilen bir haftalık oryantasyon eğitimi kapsamında işe yeni başlayan Aras Kargo çalışanları öncelikle şirketi tanıma fırsatı buluyor. Böylece profesyonel iş yaşamı konusunda bilinçleniyor, Aras Kargo hizmetlerinin detaylarını ve müşteri ihtiyacına yönelik satış yapma tekniklerini öğreniyorlar. Her bir okulda haftada ortalama 20-25 kişi eğitim görüyor. Oryantasyon süresince çalışanlara teknik bilgilerin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği konularında da eğitimler veriliyor.

Aras Akademi İlk Adım Okulları’nda oryantasyon eğitimi gören çalışanlar, şubelerde çalışmaya başlamadan önce, genel müdürlük bölüm yöneticilerinin, kurye ve temsilcilerinin kendilerinden beklentilerini paylaştıkları ve ayrıca Aras Kargo’nun alanında uzman ve tecrübeli kurye, temsilci ve yöneticilerinin de yeni başlayanlara deneyimlerini aktardıkları 'Deneyim Paylaşımı' videolarıyla tam bir kargo profesyoneli olarak oryantasyon programını tamamlamış oluyorlar. Şu anda İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da olmak üzere 4 büyük şehirde bulunan Aras Kargo İlk Adım Okulları’nın yenilerinin de açılması planlanıyor.