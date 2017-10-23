Aras Bulut İynemli kimdir? Aras Bulut İynemli 'Çukur' ile ekrana dönüyor

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisince canlandırdığı karakter ile hayatımıza giren Aras Bulut İynemli, İçerde dizisi ile de büyük bir başarı elde etti. Başarılı oyuncu şimdi de Show TV'de yayınlanacak 'Çukur' dizisiyle karşımıza çıkacak. İzleyicinin büyük bir merakla beklediği Çukur bu akşam saat 20:00'da ekranlara geliyor. Dizinin Yamaç Koçovalı karakterini canlandıracak olan Aras Bulut İynemli en çok merak edilen kişiler arasında şimdiden yerini aldı. Peki Aras Bulut İynemli kimdir?

Aras Bulut İynemli Kimdir, Kaç Yaşında?

1990 yılında İstanbul’da doğan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karkaterini canlandırdığı “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile tanındı. 2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandırdı. 2015 yılında “Maral” dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı. 2015-2016 yıllarında “İçerde” dizisinde Umut/Mert karakterini canlandırdı. Aras Bulut İynemli, “Çukur” dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

(YAMAÇ KOÇOVALI)

Koçovalı ailesinin gündüzleri kimyager, geceleri müzisyen küçük oğlu. Çukur’dan yıllar önce ayrılsa da ailesini ve Çukur’u korumak için mahalleye geri döner. Bu hareketi hem kendi hayatını hem de sevdiklerinin hayatını alt üst eder.

Aras Bulut İynemli’nin Oynadığı Diziler

Çukur / Yamaç / 2017-

İçerde / Umut, Mert / 2016 – 2017

Maral: En Güzel Hikayem / Sarp Altan / 2015

Muhteşem Yüzyıl / Şehzade Bayezid / 2013 – 2014

Öyle Bir Geçer Zaman ki / Mete Akarsu / 2010 – 2013

Arka Sokaklar / Şeref / 2009

Aras Bulut İynemli’nin Oynadığı Filmler

Pek Yakında / Konuk Oyuncu / 2014

Mahmut ile Meryem / Mahmut / 2013

Tamam Mıyız? / İhsan / 2013