Diğer
Kategoriler

Aras Kargo 2017 hedefini açıkladı

Aras Kargo, 2017’de 1 milyarın üstünde ciro ve yüzde 19 büyümeyi hedeflediğini açıkladı.

Aras Kargo 2017 hedefini açıkladı

30 Ocak 2017 11:42

Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Evrim Aras, 2016 yılı değerlendirmesi ve 2017 yılı hedeflerini açıkladı. Evrim Aras, şirketin 2016 yılında yüzde 14 büyüme ile 965 milyon liradan kapattığını, 2017 için ise yüzde 19 büyüme hedefiyle 1 milyarın üstünde ciro olduğunu açıkladı.

Toplam 825 şube, 29 transfer merkezi, 4 binden fazla araç ve çalışan sayısının 12 bin olduğunu belirten Aras, 3 yıl önce Birleşmiş Milletler’de Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri’yle başladıkları kadın dostu şirket uygulamalarına tüm hızıyla devam ettiklerini söyleyen Aras, "Kadın dostu şirket uygulamalarımız kapsamında şu anda yüzde 17 olan kadın çalışan oranımızı yıl sonuna kadar yüzde 20’ye çıkarmayı planlıyoruz. 2016’da yatırımlarını ağırlıklı olarak araç yenileme, el terminalleri, kaynak planlama yazılımı, elektronik ölçüm tartım sistemleri, konveyör sistemleri gibi teknolojilere yapıyoruz. Özellikle transfer merkezlerinde teknoloji odaklı yatırımlarla kuryelerin yükünü hafifletmek istiyoruz. Dijital dönüşümle hayata geçireceğimiz akıllı teknolojiler sayesinde büyüme, verimlilik, karlılık ve rekabet potansiyelimiz artırmayı hedefliyoruz" dedi. 

Etiketler: Aras Kargo


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 1°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!