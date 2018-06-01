Aras Kargo yılda 260 tondan fazla atığı çevreye kazandırıyor

Günümüz iş hayatında doğayı korumak ve çevre sorunlarıyla ilgili etkin girişimlerde bulunmak tüm kurumlar için hayati önem taşıyor. Türkiye’nin önemli kargo şirketi konumunda olan Aras Kargo, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre dostu uygulama ve faaliyetlere büyük hassasiyet gösteriyor.

"Gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak için çalışıyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk, "Aras Kargo olarak, yaklaşık 14 bin çalışanımız, 4 binden fazla araç, 800’ün üstünde şube ve 29 transfer merkezimizle her gün ortalama 500 bin gönderi taşıyoruz. Bunu yaparken de kargo sektörünün doğası gereği karbon ayak izi bırakıyoruz. Bir günde tüm filomuzu doğa dostu teknolojiyle yenilemek mümkün değil tabi ama şirketimizin filomuzu gençleştirmek de dahil bu konuda attığı birçok olumlu adım var. Dağıtımda kullanılan araçlarımızı, ofislerimizde kullanılan ürün ve hizmetlerimizi çevreye duyarlı teknolojik gelişmeler dâhilinde her geçen gün yeniliyoruz" dedi.

Bulduk, "Sahip olduğumuz bu vizyon doğrultusunda, Aras Kargo’da karbon ayak izini azaltabilmek için 2011’de filoya elektrikli araçlar dahil edilmeye başlandı. Aras Kargo bugün, Türkiye’nin en büyük yüzde 100 elektrikli ticari araç filosuna sahip. Elektrikli ticari araç filosu ile yakıt maliyetinde ayda ortalama yüzde 10 tasarruf sağlıyoruz. Atılan bu doğa dostu adımla elektrikli araçların ortalama araç ömrü olan 8 yılda 5 bin 787 ton karbon salınımına engel oluyoruz. Bu da doğaya yaklaşık yeni 18 bin ağaç dikilmesi halinde oluşturacağı faydaya eşit fayda sağlıyor. Bu yıl uygulamaya almayı planladığımız gelişmiş araç takip sistemimiz sayesinde kurye sürüş tekniklerini geliştirerek, karbon salınımını daha da azaltmak istiyoruz. Transfer merkezlerinde kullanılan LED aydınlatma ve fotosel sistemleri sayesinde, yüzde 25 enerji tasarrufu sağlıyoruz. Kargo poşetlerimiz bio-bozunur özelliğiyle doğada kendiliğinden yok olma özelliğine sahip. Bunlara ek olarak 2014 yılında tamamen çalışanlarımızdan oluşan Doğa Dostu Araslar platformu oluşturuldu. Bu platform kapsamında çalışanlarımızla birlikte Türkiye’nin kıyılarını temizliyoruz, çalışanlarımıza ve çocuklarına yönelik çevre eğitimleri düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.

Doğa Dostu Araslar yılda 260 tondan fazla atığı çevreye geri kazandırdı

Aras Kargo’nun doğayı koruma vizyonu doğrultusunda 2014’te oluşturulan Doğa Dostu Araslar, TURMEPA (Deniz Temiz Derneği) ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında son 2 yılda, Türkiye’nin 8 farklı kıyısından topladığı atıkların denizlere karışmasını engelledi. 2016 yılında İstanbul Kınalıada, Samsun Atakent, İzmir Çiğli ve Fethiye kıyılarını temizleyen Doğa Dostu Araslar, 2017 yılında İstanbul Büyükada, Trabzon, Van Gölü ve Bodrum kıyılarını temizledi. Bu iki yıl içinde 500 Aras Kargo çalışanı ve aileleri, 977 kilogram plastik, 488 kilogram cam, 263 kilogram metal ve 80 kilogram kâğıt olmak üzere toplam 2 ton atık topladı. 2017 yılında transfer merkezleri ve bölge müdürlüklerinden 260 ton atık ve hurda toplayan Doğa Dostu Araslar çevreye telafisi imkansız zararlar verecek toplam 262 ton atığı çevreye geri kazandırdı.

Bu yıl Antalya, Adana, Bursa ve İstanbul’da kıyı temizliklerine devam edeceklerini belirten Bulduk, "Bölge müdürlükleri ve transfer merkezlerimizde atık malzemeleri geri dönüşeme gidecek şekilde toplamaya devam ediyoruz. Yıl içinde çalışanlarımıza ve çocuklarına yönelik çevre eğitimlerine devam edeceğiz" diye konuştu.