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Aras Özbiliz: Hocadan şans bekliyorum

Beşiktaş'ın Boluspor'u 2-0 mağlup ettiği kupa maçı sonrası, siyah-beyazlı futbolcu Aras Özbiliz, "Taraftarlar benden formayı kapmamı bekliyor. Ben de hocadan şans bekliyorum" dedi.

Aras Özbiliz: Hocadan şans bekliyorum

27 Aralık 2016 23:44
Beşiktaş 2-0 Boluspor foto özet - Tıkla İzle

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta karşılaşmasında sahasında Boluspor’u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası siyah-beyazlı oyuncu Aras Özbiliz basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Sakatlığının ardından forma şansı bulan Aras Özbiliz, "Yılı iyi bir şekilde kapattığım için sevinçliyim. Taraftarlar benden formayı kapmamı bekliyor. Bunun bilincindeyim. Ben de hocadan şans bekliyorum. Elimden geleni yapıyorum, herkesin bir şansı var diye düşünüyorum. Elbette o şans bir gün gelecek. Şans gelince formayı kapacağım" şeklinde konuştu. 

Etiketler: Aras Özbiliz, beşiktaş, Boluspor


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