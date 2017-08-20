Araştırma gemisi İskenderun açıklarında karaya oturdu

Edinilen bilgiye göre, Akdeniz’de stok araştırmaları için yaptırılan geminin alt karinadan darbe aldığı, pervanelerinin hasar görmesinden dolayı su alarak yarıya kadar suya battığı bildirildi. Makine dairesi, gemi kamaraları, laboratuvar ve diğer önemli cihazların da su altında kalarak zarara uğradığı öğrenildi. Gemide, yüksek teknoloji nitelikli iki adet su üstü radarı ile bir adet bin metre derinliği gösteren ekosaunder ve seyir hidrografi haritaları olduğu da ifade edildi.

3 YIL ÖNCE SUYA İNDİRİLDİ

2014 yılında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan "Arama-1" isimli araştırma ve kontrol gemisi, dönemin Bakanı Mehdi Eker’in katıldığı törenle Antalya’da suya indirilmişti. 32 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde bulunan Arama-1 araştırma ve kontrol gemisi, Akdeniz ve Ege bölgelerinde hizmet vererek, uluslararası sularda da faaliyet gösterebilecek donanım ve teknolojiye sahip nitelikleriyle balıkçılık sektörünün gelişmesine katkı sağlıyordu.

2013 yılında inşasına başlanan ve yapımı için 6 milyon lira harcanan geminin üstün teknik özellikleri ile Avrupa’da dördüncü, dünya da ise 11’inci sırada yer aldığı kaydedildi. Seyir ve donanım özellikleri bakımından üstün özellikler barındıran gemi, stok araştırmalarının yanında oşinografik araştırmalar, (denizlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi) avcılık kontrol ve takip hizmetleri veriyordu.

(Mustafa Mert / İHA)