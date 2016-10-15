AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de, 50 savaş uçağının toprak altında bulunduğu iddialarına ilişkin olarak, "Toprağın altında çeşitli metal unsurların tespit edildiğini öğrendik" dedi. Kayseri Uçak Fabrikası üzerine hazırladığı tezi, ‘Türk Havacılık Sanayiinde Kayseri Uçak Fabrikasının Yeri’ adı ile kitaplaştıran ve Cumhuriyet sonrası Türk havacılık tarihine dair araştırmaları ile tanınan Emre Uçar, Kayseri Hava İkmal Bakım Merkezinin arazisinde gömülü olduğu iddia edilen 50 adet Alman Focke Wulf 190A uçağına dair açıklamalarda bulundu. 1948 yılında Kayseri’de Askeri Havaalanı (şimdiki Hava İkmal Bakım Merkezi)’nda asteğmenlik yapan bir kişinin anlattığı bir olayın, daha sonra havacılık tarihine dair araştırmaları ile bilinen Uluhan Hasdal’ın kulağına gitmesi ile gömülü uçaklara dair araştırmaların başladığını belirten Araştırmacı Emre Uçar, “Anlatan kişi, Bursa’dan Kayseri’ye 50’ye yakın Focke Wulf 190A uçağının geldiğini, bir gün sonra emir üzerine, uçakların kanatlarını gövdelerinden ayırdıklarını, bunları yağlı bezlere sardıklarını ve zemine nizami biçimde gömdüklerini ifade ediyor. Uluhan Hasdal, 1983 yılında duyduğu bu hikayenin peşine düşüyor. 1987-88 yıllarında Kayseri’ye gelerek, bir üsteğmen yardımı ile mayın dedektörü ile birlikte bölgede araştırma yapıyorlar. Bölgede çok ciddi, hurdalık addedemeyeceğimiz biçimde ağır metal sinyalleri alıyorlar. O dönemin şartları el vermediği için üzerine gidilemiyor” diye konuştu.

“1948’de gelen 50 uçak nerede?”

Daha sonraki süreçte ne uçaklara ne de parçalarına dair herhangi bir iz bulunamadığını kaydeden Emre Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü: “1948’de gelen 50 uçak kayıp. Uçakların kaybolma şansı yoktur aslında. Parçaları dağıtılır, yedek parça olarak kullanılır. Envanterden silinir ama mutlaka hurdacı, bir parçası bir yerde vardır. Bu uçakların hiçbir şeyi yok. Tamamen buhar olmuş gibi görünüyor. Bir yere satılsa satış belgesi olur. Ancak hiçbir şekilde iz yok. Bu da güçlü bir kanıt. Uçakları Bursa’dan getirenler de, en son pilot astsubaylar. Bu da işi orijinal kılıyor. Bir de o dönemde Focke Wulf 190A ‘lar şimdinin F16’larına denk. O dönemin şartlarına göre gayet faal, aktif savaş uçağıdır bunlar. Alüminyum gövdelidir. Bu durum işi daha da ilginç hale getiriyor.”

Türkiye’de havacılık tarihine dair ciddi bir müze oluşturulabilir

Uçakların çıkarılması durumunda, Türkiye’de dünya havacılık tarihine ışık tutacak yeni bir müze oluşturulabileceğini dile getiren Emre Uçar, ”Bunlar aliminyum gövdeli olduğu için ciddi biçimde korozyona uğradığını düşünmüyorum, faal duruma getirilebilir. Bu durum da dünya havacılık tarihinde sansasyon yaratır. Çünkü Focke Wulf 190A, envanterden silinmiş ve görme şansımız yok günümüzde. Bunların ortaya çıkarılması Türk ve dünya havacılık tarihi açısından ciddi bir olaydır. Bunlar çıkarıldığı zaman çeşitli restorasyonlardan geçecek, Kayseri’de ya da başka bir kentte müzede sergilenebilir. Bu da dünyada bu işin meraklılarının Türkiye’ye gelmesi ve ülkenin adının duyurulmasında önemlidir diye düşünüyorum. Çeşitli iş insanları bu konuda adımlar atıyorlar. Bu tür haberlerin medya yolu ile yayılması da bu konuda çalışmalar olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bundan sonraki süreçte yapılan girişimlerle Milli Savunma Bakanlığının bu konuda çalışma yapıp olayın gerçekliğini ortaya çıkaracağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de, il binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kayseri'de eski havaalanının olduğu bölgede toprak altında 50 savaş uçağının bulunduğu iddiasını değerlediren Karayel, şunları söyledi:

"Resmi açıklamaların yapılmasını bekliyoruz. Aldığımız ilk bilgiler toprağın altında metal çeşitli unsurların tespit edildiğidir. Bizim bildiğimiz kadarıyla çıkarılma işlemi gerçekleşmedi. Bu süreci takip ediyoruz. Eğer böyle birşey varsa ülkemizin nasıl geri bırakıldığının en önemli göstergelerinden birisi olarak birkaç tanesi müzede sergilenecektir. Eğer ortaya çıkarsa Kayseri'mizde belki dünyada hiç olmayan savaş uçağı sahibi olacak. Onları gördükçe yeni nesillerde aslında ne yapabildiğimizi, neleri yaptığımızı ve nasıl geride bırakıldığımızı görecekler. Biz Türkiye olarak başkalarından daha az zeki değiliz. En az onlar kadar zekiyiz. Bilimde onlar kadar ilerdeydik ve daha da ileri olacağız. Kendi uçağımızı ve arabamızı daha önce nasıl yaptıysak 2023 vizyonu çerçevesinde yine yapacağız."

Selma Kara - Ali Göç