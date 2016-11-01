Tarih alanında Kartal ilçesinde daha önce derinlemesine bir araştırma yapılmadığını belirten Araştırmacı Gazeteci Yazar M. Selim Akdoğan, Kartal ilçesinin kuruluşunun ise 1871 yıllarında olduğunu söyledi. Kartal ilçesinin buram buram tarih koktuğunun altını çizen Akdoğan, "Kartal'ın bu denli bir eksikliğini hissedince Kartal Belediye Başkanı Dr. Altınok Öz'e durumu bildirdim ve bunun üzerine yapmış olduğum çalışmayla Kartal tarihini oluşturdum. Kartal tarihinde 61 sivil anıt, 43 çeşme, Kartal ilçesinin sanayi dönemi ve mübadele dönemleri içeriğinde yer aldı. Bu çalışmayı yürütürken çok ciddi bir kaynak arayışına gittik, kaynakların çoğunu yabancı çeviri eserlerden yararlanarak çalışmayı tamamladık" dedi.

"Kartal, tarihi dokusuyla okunmaya değer bir geçmişe sahip"

Tarihini bilmeyen bir toplumun geleceğini de doğru kurgulayamayacağını belirten Araştırmacı Gazeteci Yazar M. Selim Akdoğan, bunun sadece politik tarih veya savaşların tarihi değil, toplumsal ve kültürel tarih için de geçerli olduğunu belirtti. Küreselleşen dünyada, yerel kültürlerin önemi gitgide arttığını söyleyen Akdoğan, "Özellikle de gelişmiş ülkeler ve günümüz tarih yazımı, yerelin hem tarihsel değerlerine hem de günümüzün var olan değerlerine büyük önem verir. Haksız da değiller. Önce kendimizi, kentimizi, ülkemizi ve daha sonra da dünyamızı anlayabiliriz. İşte bu inanç ve gereksinimle yola çıkarak elinizdeki bu kitabı hazırlamaya koyulduk. Dünya'nın en eski ve en güzel kentlerinden biri olan İstanbul’un önemli ilçelerinden Kartal, doğal güzellikleri ve zengin tarihi dokusuyla okunmaya değer bir geçmişe sahip. Roma, Bizans ve Osmanlı gibi önemli uygarlıklara ait kalıntıları bağrında taşıyan bu toprakları eştikçe büyük hazinelerle karşılaşıyorsunuz. Elinizdeki bu çalışmayı hazırlama sürecinde karşılaştığımız bu gerçek, hepimizin daha büyük bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu, bize bir kez daha hatırlatmış oldu. Bizler de elimizden geldiğince bu gerçeğe bağlı bir emek ve çaba harcayarak işin hakkını vermeye çalıştık" ifadelerini kullandı

Kartal tarihi dokusu içinde yer alan, 4 cami ve iki Kabristanın yer aldığı kitabında bütünü ile orijinal belge ve kitabelere dayandırılarak hazırlandığını ifade eden Akdoğan, "İlçemizde yer alan ve 250-300 yıllık tarihi geçmişi olan bu hazireler, en ince detayına kadar inilerek hazırlanmıştır. Türkler ’de mezar gelenekleri ve ölüye saygı konusunda önemli bir araştırma yapılmıştır. Tüm mezar gelenekleri dünden bugüne özellikleri ile birlikte bu eserde işlenmiştir. Bu kitap mezar gelenekleri konusunda adeta bir sözlük mantığı ile hazırlanmış ve önemli bir kaynak olarak ortaya çıkmıştır. Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlar ve diğer Türk Cumhuriyetleri'nde yer alan birçok örnek eser bu kitapta yer almaktadır. Yakacık Tekke yokuşunda yer alan Seyyid Mustafa Halveti türbesinde 26 mezar bulunmaktadır. Bu mezarların bir kısmı açık bir kısmı ise pehleleli mezarlardandır. Bu mezarların başındaki pehle taşlarında cinsiyetlerine göre başlıklar bulunmaktadır. Hanım mezar taşlarının başında gül ve bezer semboller yer alır. Erkek mezar taşlarında kavuk yada fes bulunmaktadır. Mezar taşlarının bir kısmı çok önemli bir taş işçiliği ile sembol ve değişik şekiller kazılarak hazırlanmıştır. Değişik mermer çeşitleri kullanılmıştır. Üzerindeki yazıları ise döneminin edebiyat örnekleri ve hat sanatı ile nakşedilmiştir. Buradaki bazı mezar taşlarında imzası bulunan Şefki ve Emin Eyyubi ismindeki hattatlar aynı zamanda Eyüp sultan haziresizinde birçok mezar taşında imzaları bulunmaktadır. Bu da şehrin hafızası olan bu mezar taşlarının döneminin edebiyat sanatını günümüze taşımışlardır". dedi

M. Selim Akdoğan kimdir?

M. Selim Akdoğan, 1953 doğumlu, ilk ve ortaokulu memleketinde, öğretmen okulunu Mersin'de, lisans eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümünü bitirdi. Öğretmenlikten emekli olduktan sonra, çeşitli hizmet içi seminer ve kurslara katılan Akdoğan, son olarak İSMK ve Bilim ve Sanat Vakfında 3 yıllık Osmanlı Paleografi eğitimi gördü.

Uzun yıllar yurdun çeşitli yerlerinde öğretmen olarak çalıştı. 1993 yılında ilk kitabı olan 36'ncı Paralel ve Ortadoğu, ardından Ana Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği, Dört değişik Ana dergisi antolojilerinde şiir ve yazıları yayınlandı. 2004’te Kırıntı (Bilim Kültür Sanat) Dergisini, 2005'te Kartal Gazetesi, 2007'de Sancaktepe Gazetesi ve 2014'te Şafak Vakti ve Özde Haber Gazete'lerini kurdu. Çeşitli ulusal dergi ve gazetelerde yazıları yayınlanan Akdoğan, 2011’de Kartal Tarihi ve 2016'da Kartal'da Taş Medeniyeti (mezar taşları) isimli ansiklopedileri hazırlayıp yayınladı. Halen Van tarih ve belgesel çalışmaları devam ediyor.

