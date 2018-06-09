Arazi alındı, sıra projede

Beşiktaş, akademi projesini hayata geçiriyor. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin yanında bulunan 30 dönümlük arazi, uzun süren görüşmeler sonunda 49 yıllığına kiralandı. Altyapının önemli bir bölümünü burada toplamak isteyen yönetim, projenin de onaylanması için gerekli girişimlere başladı. U14 ve üst yaş grupları, projenin tamamlanmasının ardından Fulya'dan çıkarak Ümraniye'ye gelecek. 14 yaşın altında kalan gruplar ise Fulya'da çalışmalarına devam edecek. Özellikle küçük yaştaki çocukların ve ailelerin Ümraniye'ye gitmesinin zor olacağı için, yönetim U14 ve üst yaş gruplarının Ümraniye'ye geçmesine karar verdi.

Altyapı için özel sahalar ve tesis

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne yapılacak olan Beşiktaş Futbol Akademisi için, projede farklı yaş gruplarının aynı anda antrenman yapabileceği sahalar yer alıyor. İstanbul dışından Beşiktaş'a kazandırılan gençlerin konaklayacağı alanları içinde barındıran projede yer alacak sahalar, her yaş grubunun antrenmanlarını kolaylaştıracak şekilde dizayn edilecek. Geçtiğimiz hafta yapılan anlaşmanın ardından bu hafta projenin onayı için girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesinde Ümraniye'de ilk kazmayı vurmayı planlıyor.

Bozhan Memiş

