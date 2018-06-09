Diğer
Kategoriler

Arazi alındı, sıra projede

Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin yanında bulunan 30 dönümlük araziyi 49 yıllığına kiraladı. Projeyi en kısa sürede hayata geçirmeyi planlayan yönetim, gerekli izinler için girişimlerini başlattı. 14 yaş ve üstü gruplar, Ümraniye'de toplanacak.

Arazi alındı, sıra projede

09 Haziran 2018 22:39

Beşiktaş, akademi projesini hayata geçiriyor. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin yanında bulunan 30 dönümlük arazi, uzun süren görüşmeler sonunda 49 yıllığına kiralandı. Altyapının önemli bir bölümünü burada toplamak isteyen yönetim, projenin de onaylanması için gerekli girişimlere başladı. U14 ve üst yaş grupları, projenin tamamlanmasının ardından Fulya'dan çıkarak Ümraniye'ye gelecek. 14 yaşın altında kalan gruplar ise Fulya'da çalışmalarına devam edecek. Özellikle küçük yaştaki çocukların ve ailelerin Ümraniye'ye gitmesinin zor olacağı için, yönetim U14 ve üst yaş gruplarının Ümraniye'ye geçmesine karar verdi.

Altyapı için özel sahalar ve tesis

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne yapılacak olan Beşiktaş Futbol Akademisi için, projede farklı yaş gruplarının aynı anda antrenman yapabileceği sahalar yer alıyor. İstanbul dışından Beşiktaş'a kazandırılan gençlerin konaklayacağı alanları içinde barındıran projede yer alacak sahalar, her yaş grubunun antrenmanlarını kolaylaştıracak şekilde dizayn edilecek. Geçtiğimiz hafta yapılan anlaşmanın ardından bu hafta projenin onayı için girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesinde Ümraniye'de ilk kazmayı vurmayı planlıyor.

Bozhan Memiş
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç