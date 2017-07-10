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Arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü: 13 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Yediler Mahallesi İçköy mevkiinde arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan kavgada 13 kişi yaralandı.

Arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü: 13 yaralı

10 Temmuz 2017 16:46

Edinilen bilgiye göre, Yediler Mahallesi İçköy mevkiinde iki kardeş aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada, Muhsin I. (44) isimli şahıs Reis I. (50) tarafından bıçaklanırken kavgaya diğer aile fertlerinin de müdahil olmasıyla kavga bir anda büyüdü.

Çıkan arbede de bir kişi bıçakla yaralanırken diğer 12 kişi çeşitli yerlerinden darp edilmek suretiyle yaralandı. Olayın İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verilmesiyle jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine giderek kavgayı ayırdı. Kavga sonucunda yaralanan 13 kişi 112 acil servis ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bıçakla yaralanan Muhsin I’nın tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Diğer 12 kişinin ise Bozüyük Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri ifade edildi. Kavga ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. 

İsmet Cep
 

Etiketler: bilecik, kavga


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