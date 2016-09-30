Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu iddia edilen İsa K. (80) ile Zeki K. (55) arasında Boztepe köyü kırsalında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında taşıdığı tüfek ile İsa K.’ye üç el ateş eden Zeki K. 06 FY 7513 plakalı aracı ile olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ekibi ve 112 ekipleri yönlendirildi. İsa K.’nin olay yerinde öldüğü öğrenilirken kaçan zanlı Zeki K. Ankara Akyurt’ ta polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

İsa K.’nin cesedi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.