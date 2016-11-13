Alınan bilgiye göre, Kızılhisar Mahallesi'nde Serkan T. (35), babası Cemalettin T. (75) ile arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan T., evden aldığı av tüfeği ile babası Cemalettin T.'ye ateş açtı. Baba Cemalettin T. olay yerinde hayatını kaybederken, Serkan T. ise jandarma ekiplerine haber vererek teslim oldu.

Cemalettin T.'nin cesedi savcılığın incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Metin Akyürek

ORDU