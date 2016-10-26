Olay, Çarşamba ilçesi Alibeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında evinin de bulunduğu arazideki hayvanlarına bakan S.T. (31) göğsüne isabet eden 2 kurşun ile yaralandı. Yaralanan S.T., evinin önünde bulunan 55 RY 127 plakalı kamyonet ile kendi çabası ile şehir merkezine gitmek istedi. Yaralı, Çarşamba Kaymakamlığı binası önüne kadar geldikten sonra aracı burada bırakarak, taksi ile Çarşamba Devlet Hastanesi’ne gitti. Devlet Hastanesi’ndeki görevlilere vurulduğunu belirten S.T.’ye ilk müdahalede bulunuldu. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen S.T. daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Erol Şeker

