İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arazideki kavga cinayetle bitti

Arazideki kavga cinayetle bitti
Arazideki kavga cinayetle bitti

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göre kasabasında gece saatlerinde boş bir arazide bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göre Kasabasında Emrullah T. ile Ahmet S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Ahmet S.'nin yanındaki bıçakla Emrullah T.'yi bıçaklayarak öldürdü. 

25 yaşındaki Emrullah T.'den haber alamayan ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda Emrullah T.'nin cansız bedeni boş bir arazide bulundu.
Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonrasında katil zanlısı Ahmet S. yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında işlem başlatıldı.  

Coşkun Sağlamdin
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.