Arazisinde hazine olduğunu iddia eden vatandaş kazı izni istedi

Mikail Gökçe, hazinenin üzerinde yaşadığını fakat bir kuru ekmeğe muhtaç olduğunu ifade ederek, "Ben fakir bir insanım, hazinenin üzerinde geziyorum, yatıyorum ama ekmeğe muhtacım. Devletime sığındım. Bir an önce kazı izni verilsin, definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım" dedi.

Definenin kendi arazisinde olduğunu iddia eden Gökçe, “Köyümüzün yolu yapılıyordu, yolu yapanlardan rica ettim. Bana evimden harman yoluna bir yol yapmalarını istedim. Dozerin kepçeyi vurduğu yerde derin bir çukur oluştu. Çukurun içinde ise uzun bir tünel ortaya çıktı. Biz bu tünelin içine girdik, sadece içinde kırık testi parçaları vardı. Ben de burada kazı yapabilmek için Kültür Bakanlığına bir yazı yazdım. Benim maddi durumum çok kötü, ben burada resmi bir kazı yapmak istiyorum ancak Kültür Bakanlığından burada kazı yapamayacağıma dair hep olumsuz cevap geliyor'' dedi.

Kars Müze Müdürlüğünden de yetkililerin geldiğini ve burada tarihi eser ve definenin olduğunu onayladıklarını söyleyen Gökçe, "Burada 13 metre derinde 3 odanın bulunduğunu ve bin 400 yıl önceki Hitit medeniyetine ait olduğunu söylediler. Ben de buna dayanarak resmi bir kazı yapıp bu hazinenin ortaya çıkarılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Ardahan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri ise eskiden sığınak olarak kullanıldığı tahmin edilen bu alanın Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alındığını ve kültür varlıkları kapsamında olduğundan kazıya izin verilmediğini söyledi.

Olgun Yıldız

