Diğer
Kategoriler

Arazisindeki otları yakmak isterken yangın çıkardı

Rize’nin Derepazarı ilçesinde arazisindeki otları yakmak isteyen bir vatandaş, rüzgarın da etkisiyle 5 dönümlük alanda yangın çıkmasına neden oldu.

Arazisindeki otları yakmak isterken yangın çıkardı

01 Nisan 2018 19:35

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sandıktaş köyünde kendi arazisindeki otları temizleyen bir vatandaş, bir araya topladığı otları yakmak istedi. Alanın hemen yukarısındaki alanda bulunduğu iddia edilen odunluğa sıçramaması için uğraşan vatandaş, rüzgarın da etkisiyle alevlerin önüne geçemeyince Derepazarı belediyesi itfaiye ekibine haber vererek yardım istedi. Yaklaşık 300 metrekarelik alanda çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürülerek soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Hasan Fehmi Demir
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç