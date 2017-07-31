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Araziye damlama sulama sistemi kurup Hint keneviri ekmiş

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, bir bahçeye yapılan operasyonda bin 10 kök Hint keneviri ele geçirilirken, kenevirin ekildiği yerler ve sulama sistemi polisleri hayrete düşürdü.

Araziye damlama sulama sistemi kurup Hint keneviri ekmiş

31 Temmuz 2017 16:35

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Anabağlar Mahallesi’nde bir bahçeye baskın yaptı. Bahçe içerisinde arama yapan ekipler çalılıklar arasına mısır ve fasulyelerin arasında saksılara ve özel açılmış alanlara ekili Hint keneviri ele geçirdi. Bahçe içerisinde aramalarına devam eden ekipler damlama sulama sisteminin kuru dereye doğru gittiğini tespit edince dere kenarında ekili Hint kenevirini sulamak için damlama sulama sistemi çekildiğini tespit etti. Bahçe içerisinde bulunan kulübelerde de arama yapan ekipler özel bölmelerde fide kutularına ekili Hint kenevirleri buldu. Operasyonda, bin 10 kök Hint keneviri, 100 gram kurutulmuş Hint keneviri, cinsel uyarıcı ilaçlar ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Bahçeyi kiralık olarak ektiği öğrenilen Ahmet A. (62) ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

İsmail Sünbül

Etiketler: hint keneviri, Konya


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