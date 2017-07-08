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Araziye döşenmiş el yapımı patlayıcı bulundu

Muş'ta yapılan operasyonda, araziye döşenmiş patlamaya hazır el yapımı patlayıcı bulundu.

Araziye döşenmiş el yapımı patlayıcı bulundu

08 Temmuz 2017 11:09

Valilikten yapılan açıklamada, 49'uncu Komando Tugay Komutan Yardımcılığına bağlı ekipler tarafından merkeze bağlı Yörecik köyünde Şehit Uzman Jandarma Çavuş Sami Saygı 2017-77 operasyonu yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonda yapılan arazi taramasında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye döşenmiş 1 adet EYP düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen EYP düzeneği kontrollü bir şekilde Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için duyarlı vatandaşlarımızın her türlü ihbarları, emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır. İlimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. 

Nejdet Armağan
 

Etiketler: Muş, patlayıcı


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