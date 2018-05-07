Arctech Solar, Türkiye FV pazarına giriyor

Güneş enerjisi izleme ve kaplama sistemlerinde dünyanın önemli üreticilerinden ve çözüm sağlayıcılarından Arctech Solar, güneş enerjisi izleme sistemlerinin üretimi, çözüm tasarımı, işletimi ve bakımında Türkiye'deki önemli FV üreticilerinden Europower ile kısa süre önce stratejik ortaklık anlaşması imzaladığını açıkladı. Yapılan açıklamada; iki taraf arasında imzalanan anlaşmaya göre Arctech Solar ve Europower, 'EuroSuntracker Powered by Arctech Solar' adlı ortak markalı ürünlerini piyasaya sürecek. Yani, Arctech, Europower ile birlikte güneş enerjisi ekipmanlarının yerel olarak edinilmesine ilişkin zorunluluğun bir parçası olan Yerli İçerik Gerekliliği (DCR) kapsamında Türkiye FV pazarındaki yatırımcılara yenilikçi, güvenilir güneş enerjisi izleme sistemi sağlayacak.

Europower Başkanı Behiç Harmanlı, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede; "FV güneş enerjisi endüstrisindeki yenilikçi teknolojileri, mükemmel kalitesi ve zengin proje deneyimleri nedeniyle artık özel ortağımız Arctech Solar ile birlikte çalışıyoruz. Bu işbirliğinin her iki tarafa da fırsatlar getireceğinden ve Türkiye FV pazarında olumlu koşullar oluşturacağından eminiz" dedi.

Arctech Solar Uluslararası Ticaret Başkanı Guy Rong ise "Türkiye, bizler için çok önemli bir pazar ve Europower ile yaptığımız işbirliği, Arctech Solar'ın Türkiye FV pazarına başarılı bir şekilde girişini sağlayacaktır. Piyasaya modern izleyici ürünler kazandırarak yerel güneş enerjisi projelerinin değerini arttırmak üzere Europower ile birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.