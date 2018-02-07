Arda Fenerbahçe'ye karşı oynayacak mı?

Süper Lig’in 21. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç öncesinde Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın son durumunun iyi olduğu belirten Avcı, “İkinci yarı başladığından beri liderliğimiz devam ediyor. Üç tane maç oynadık. Oyun tarafı geçen hafta itibariyle ikinci yarıda son dakikaya kadar pozisyon vermeyen bir takım vardı. Oyuncularla geçen haftanın toplantısını yaptık. Olumsuzluklarla ilgili çalışacağız. Rakip ile ilgili çalışmaya başladık. İyi bir takım. Türkiye Ligi’nin domino taşlarından biri. Yarışın içinde olan bir takım. Sahamızda kazanmak için oynayacağız. Yarış böyle devam edecek duruyor” şeklinde konuştu.

“Ligin tepesindeki bir takım kazanmak istemez mi”

Galatasaray’ın 2 puan önünde oldukları ve geçen hafta 1 puan alarak karlı kapattıklarını hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, “Şampiyonluğa oynuyoruz. En yakın rakibinden bir puan daha öne geçmek önemlidir. İlk maçlardan da Galatasaray ve Fenerbahçe’ye 1’e 1’de üstünlüğümüz var. Fenerbahçe’yi yenersek 8 puan olacak. Bu az değil. Psikolojik de bir üstünlük olacak. 13 hafta var. Her maç zor. Yarış devam edecek. Kazanmak için oynayacağız. Futbol artık beraber oynanan bir oyun. Oyunun iki yönüyle oynayıp, kazanmak istiyoruz. Ligin tepesindeki bir takım kazanmak istemez mi? kazanmak için oynayacağız. Oyunun içinde detaylar neler olacak, göreceğiz” diye konuştu.

“Elia takımla idmanlara başladı”

Geçtiğimiz hafta deplasmandaki Atiker Konyaspor maçında sakatlanan Mossoro’nun son durumu hakkında da bilgi veren Avcı, “Tedavisi devam ediyor. Dün MR’ı çekildi. Cumartesiye kadar Mossoro’nun olup, olmayacağı belli olacak. Çok net değil. Onunla ya da onsuz ekiple beraber plan hazır. Elia ilk yarı ameliyat geçirmişti. Bugün takımla beraber ilk antrenmanını yapacak. Fizyoterapistlerle çalışıyordu. Onun da durumuna hafta sonu bakacağız. Onun dışında bir eksik yok” açıklamasını yaptı.

“Emre olmadan da kazanıyoruz”

Konyaspor maçında kırmızı kart gören Emre Belözoğlu’nun aldığı cezanın sorulması üzerine Avcı, “Sahanın dışında verilen kararlar, konuşanlarla ilgilenmiyorum. Emre, kırmızı kartı gördüğü an, maç bitti. Önümüzdeki haftanın planını yapmaya başladık. Biz Emre ile 34 maç oynamıyoruz. Bize çok katkı sağlıyor, önemli bir oyuncu. Emre olmadan da kazanıyoruz. Ama o olsa daha farklı bir oyun planı oluyor. Çok değerli oyuncular var. Buradaki Galatasaray maçında Emre yoktu, İrfan Can vardı” ifadelerini kullandı.

“Arda 11’de olabilir”

Arda Turan’ın Fenerbahçe maçında 11'de oyma ihtimalinin sorulması üzerine Abdullah Avcı, “Geldiği günden bugüne kadar çok mesafe kat etti. Oradaki verileri aldık. Buradaki verileri takip ediyoruz. Grup enerjisi çok iyi. Onun kararını cuma günü vereceğiz, olabilir” cevabını verdi.

“Fenerbahçe ile Trabzonspor maçlarından sonra lig bitmiyor”

Ligde hiçbir müsabakanın kolay olmadığını vurgulayan Avcı, “Fenerbahçe sahasında iyi oynamasına rağmen Gençlerbirliği ile berabere kalıyor. Oyun içindeki detaylar önemli. Fenerbahçe ile Trabzonspor maçlarından sonra lig bitmiyor. Her maç zor kazanılıyor. Hiçbir şey belli değil” değerlendirmesini yaptı.

“Rakibin yapmak istediği diğer planlar kafamızda hazır oluyor”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın zaman zaman farklı taktikler kullanmasının hatırlatılması üzerine başarılı teknik adam, “Bütün teknik adamlar taktiğini değiştirebiliyor. Biz de bazen değiştiriyoruz. Rakibin de yapmak istediği diğer planlar kafamızda hazır oluyor. Hafta içi bunları ekiple beraber konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

