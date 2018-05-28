Arda Öziri kimdir? Arda Öziri neden öldü? Arda Öziri nasıl öldü? İşte Arda Öziri hakkında bilmeniz gereken her şey... Diriliş dizisinde rol alan ünlü oyuncu Arda Öziri, geçirdiği motosiklet kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Arda Öziri, sabaha karşı Ümraniye Tem otoyolunda geçirdiği motosiklet kazası sonucu Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öziri, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Son olarak Diriliş dizisinde Göktuğ karakterini canlandıran 39 yaşındaki oyuncu, birçok projede rol almıştı.

ARDA ÖZİRİ KİMDİR?

Arda Öziri, 14 Eylül 1978 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Aynı zamanda 'Anemi' isimli grupta vokallik yaptı.

OYNADIĞI PROJELER

Diriliş Ertuğrul - Göktuğ (2016-2017)

Aşkın Bedeli - Poyraz (2013-2015)

Son İstasyon - Burak (2010)

Akasya Durağı - Başkomiser Yardımcısı Tolga(2010-2011)

Cemile - Kaan (2006)

Dolunay - Erdem (2005)

Kandil (2005)

Memleket Hikayeleri - Irmağın Aldığı Gelin (2005)

Büyük Umutlar - Özgür (2004)

Ah Be İstanbul (2004)

Kampüsistan - Yiğit (2003)

Estağfurullah Yokuşu (2003)

Asmalı Konak - Haluk (2002)

Kınalı Kar (2002)

Yedi Numara (2000)

Dadı (2000)

Ruhsar (1997)