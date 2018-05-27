Arda Öziri’nin cenazesi, ailesine teslim edilmek üzere yola çıktı

Bu sabah geçirdiği motor kazası sonrasında hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan ünlü oyuncunun cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na getirilmişti. Ünlü oyuncunun cenazesi Adli Tıp kurumunda yapılan işlemlerinin ardından kuzeni ve arkadaşlarına teslim edildi. Tabuta konulan oyuncunun üzerinin yeşil bir örtüyle kapatıldığı görüldü.

Cenaze aracıyla Küçükçekmece Gasilhanesine kaldırılan Arda Öziri’nin cenazesinin ailesine teslim edilmek üzere akşam saatlerinde İzmir’e götürüleceği öğrenildi. Ünlü oyuncu Salı günü Alsancak Hocazade Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı’na defnedilecek.

Arda Öziri Akasya Durağı, Kampüsistan gibi birçok dize rol almış, son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde oynamıştı.

Ufuk Kıvık

