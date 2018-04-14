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Arda Turan, 2523 gün sonra Türk Telekom Stadyumu’nda olacak

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Arda Turan, Galatasaray deplasmanındaki maçla beraber 2523 gün sonra Türk Telekom Stadyumu’nun çimlerine ayak basacak.

Arda Turan, 2523 gün sonra Türk Telekom Stadyumunda olacak

14 Nisan 2018 10:27

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile mücadele edecek. Bu karşılaşma Başakşehir’in yıldız futbolcusu Arda Turan için özel bir anlam taşıyor. Sarı-kırmızılıların alt yapısında yetişen ve daha sonra kaptanlık da yapan Turan, 2011-2012 yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Atletico Madrid’e 12 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. 

31 yaşındaki futbolcu, Türk Telekom Stadyumu’nda en son 2010-2011 sezonunda 20 Mayıs’ta Galatasaray forması ile Konyaspor’a karşı mücadele etmişti. Arda Turan 2523 gün sonra Türk Telekom Stadyumu’nun çimlerine bu sefer rakip olarak ayak basacak. 

Başarılı futbolcu, 25 Şubat 2006 yılında da kiralandığı Manisaspor ile Ali Sami Yen Stadyumu’nda sarı-kırmızılılar karşı oynamıştı. 

6 Ağustos 2014 yılında İzmir’de Atatürk Stadı’nda oynanan Galatasaray - Atletico Madrid hazırlık maçında da Turan, eski takımına rakip olmuştu. 

Yıldız futbolcu, Galatasaray'da 6 sezon forma giydi ve 189 maçta görev aldı, 44 kez rakip fileleri havalandırdı. Arda, 2007-2008 sezonunda da sarı-kırmızılılarla Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.  

Oğuzhan Ort

Etiketler: Arda Turan, Türk Telekom Stadyumu

 

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