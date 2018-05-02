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Arda Turan antrenmana çıkmadı

Medipol Başakşehir'in Osmanlıspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve tedavisine devam edilen Arda Turan, bugünkü antrenmanda yer almadı.

Arda Turan antrenmana çıkmadı

02 Mayıs 2018 20:54

Medipol Başakşehir kulübü resmi internet sitesinden oyuncularının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "29 Nisan tarihinde Osmanlıspor ile oynadığımız Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında oyuncumuz Arda Turan’ın sol ayağında kemik ve yumuşak doku travması oluşmuş, devam eden tedavisi nedeniyle bugünkü takım antrenmanına katılamamıştır. 1 Nisan tarihinde oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sakatlanan Stefano Napoleoni, takım ile birlikte antrenmanda yer almıştır" denildi. 

 

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