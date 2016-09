Barcelona'da forma giyen Arda Turan, NTV Spor'da katıldığı programda, milli takıma alınmaması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Hayatım boyunca pirim pazarlığı yapmadım"

Milli takımda yer almaması ile ilgili olarak Arda, "Futbolun içerisinde böyle şeyler var. Ben orada olmasam da o takımın kaptanıyım. Ben kimseyle prim, para pazarlığı yapmadım, yapmam da. Takım arkadaşlarımı bilgilendirme amacıyla, bunları öğrenmek ve sormak mecburiyetindeyim onlara söylemek için. Hayatım boyunca pirim pazarlığı yapma gibi bir durumum olmadı. Bunlar iftiradır. O çocukların parayla pulla işleri olmadı. Hocamın emeğine saygım var, ama biz onun emeğine dünyanın her yerinde aslan gibi mücadele ederek karşılık verdik. Altı ay oynamama sürecim var. Hocam bunu da ifade etti" dedi.

"Asla pazarlık yapmadık, Türk halkı bunu böyle bilsin"

Fedakarlıklarla maça çıktıklarını anlatan Arda Turan, "Ben onun için fedakarlık yaptım. Letonya maçımdaki kramponuma bakarsanız, yırtıktır. Bizler her şartta ülkesi için fedakarlık yapmış oyuncularız. Bizi bugünlerde bu şekilde göstermek, gerçekten iyi değil. Ben hata yapmışımdır. Ama asla yanlış yapmamışımdır. Takımıma zarar verecek, bilerek oynamama falan gibi durumlar söz konusu olamaz. Biz paracı, primci insanlar değiliz, asla da pazarlığını yapmadık. Türk halkı bunu böyle bilsin. Milli takım bir ailedir" şeklinde konuştu.

"10 sene sonra ilk defa sakatlık sebebi veya benzeri bir durum olmadan milli takıma gitmedim"

10 sene sonra ilk defa sakatlık sebebi olmadan milli takımda yer almadığını söyleyen Turan, "Hoca bizi yüz kere, bin kere milli takıma çağırmayabilir. Ama ben bir şey yapıyorsam arkadaşlarıma yardım etmek için yapıyorum. Bir tartışma, bir çözüm aranacak olay varsa yüz yüze olur. Hatalar yapmış mıyımdır? Yüz kere, bin kere. Ama kötü niyetli hatalar asla. Kavga her gün olur. Kavga etmeyen takım yok. Biz başarılıyız. 15 maç yenilmeyip Avrupa Şampiyonası'na gidip yenilebilirsin de biz saha içindeki sorunlara bakalım. Saha içindeki sorun bensem, 100 yıl boyunca burada oturmaya hazırım. Milli takım formasını 11 yaşından beri şerefimle, onurumla taşıyorum. Bundan sonra da taşımazsam yine şerefimle, onurumla dururum. Hocamla o günden sonra hiç konuşmadık. 10 sene sonra ilk defa sakatlık sebebi veya benzeri bir durum olmadan milli takıma gitmedim. O anlardan da bir şey öğrenmeye çalıştım. Belki sert hatalar yaptın dedim kendi kendime. Niyette kötülük yok. Ben o dönem dinlendim, fiziğimi tekrardan toparlama fırsatı buldum" diye konuştu.

Turan, milli takıma tekrar çağrılması durumunda ise görevini yapmaya hazır olduğunu söyledi.

"Barcelona'nın keyfini çıkartmaya çalışıyorum"

Barcelona'da forma giydiği için mutlu olduğunu dile getiren Turan, "Barcelona'ya geldiğimden beri daha iyi, daha düzenli çalışıyorum. İlk yıla göre daha iyiyim. İlk geldiğimde 6 ay oynamamak büyük zorluktu. Ama Barcelona büyük bir kulüp keşke buraya 20'li yaşlarda gelebilseydim. Bu takımın önemli bir parçası olduğumu hissediyorum. Bunun keyfini çıkartmaya çalışıyorum. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet ettiğimi düşünüyorum. Barcelona'nın Türkçe sayfası var. Bayram mesajı yayınlıyorlar. Milli takım formamı almış çok sayıda taraftar görüyorum" dedi.

"Leo Messi özel bir oyuncu"

Barcelona'daki oyunu ile ilgili de konuşan Arda, "İnsanlar benim topu alıp gitmemi istiyor ama burada bu olmaz. Buranın bir sitemi var. Bol paslı bir oyun anlayışı var. her saniye daha fazla pas yapmak gerekiyor. Barcelona böyle oynuyor. Bizde bunun parçasıyız. Leo Messi dışında, o başka bir oyuncu. Özel bir oyuncu. Her zaman özel çalışıyor. Benim gördüğüm gelmiş geçmiş en iyi oyuncu. Messi insani olarak da profesyonel futbolcu olarak da çok özel bir insan. Bana da her zaman yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.