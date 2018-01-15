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Arda Turan Başakşehir ile ilk antrenmanına çıktı

Arda Turan, imza töreninden sonra Başakşehir ile ilk antrenmanına çıktı. Çalışmalarda çok mutlu gözüken Arda’ya tribünlerden büyük destek vardı.

Arda Turan Başakşehir ile ilk antrenmanına çıktı

15 Ocak 2018 12:40

Başakşehir’in Barcelona’dan transfer ettiği Arda Turan ilk idmanına çıktı. Takım arkadaşları tarafından karşılanan Arda’ya Başakşehirli taraftarlardan yoğun destek geldi. Kendisine yapılan tezahüratlara karşılık veren Arda birçok kez tribünler tarafından çağrıldı. Öte yandan Emre Belözoğlu ile birlikte de tribünlere çağrılan Arda Turan, tribünleri tecrübeli futbolcu ile birlikte selamladı. Çalışmalar sırasında istekli ve arzulu görünen Arda, antrenmanın basına açık olan son kısmında Teknik Direktör Abdullah Avcı ile birlikte basın mensuplarına poz verdi.
Başakşehirli futbolcular antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra antrenmanın basına açık olan son bölümde ise 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi.  

Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

Etiketler: antrenman, Arda Turan

 

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