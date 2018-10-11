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Arda Turan-Berkay kavgasına savcılıktan soruşturma

Arda Turan-Berkay kavgasına savcılıktan soruşturma
Arda Turan-Berkay kavgasına savcılıktan soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin soruşturma başlattı.

Berkay'ın eşinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Arda Turan'ın ifadesine başvurulabileceği öğrenildi.
Ünlü futbolcu Arda Turan'ın Emirgan'da bir eğlence mekanında şarkıcı Berkay ile kavga ederek burnunu kırdığı iddiaları üzerine savcılık soruşturma başlattı. 

Edinilen bilgiye göre, şarkıcı Berkay'ın eşinin şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.

Olayı araştıran savcılığın önümüzdeki günlerde Arda Turan'ı ifadeye çağırabileceği öğrenildi. 

Yusuf Melikoğlu
 

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