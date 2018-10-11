Arda Turan emniyette ifade verdi!

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gelerek ifade verdi. Yaklaşık 3 saat süren ifadenin ardından Arda Turan emniyetten ayrıldı.

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, geçtiğimiz günlerde Emirgan'da bir eğlence merkezinde ünlü sanatçı Berkay ile yaşadığı olay nedeniyle Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gelerek ifade verdi.

Yaklaşık 3 saat süren ifadesinin ardından emniyetten ayrılan Arda Turan, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Ünlü futbolcu Arda Turan ile sanatçı Berkay arasında yaşanan olaya ilişkin, sanatçı Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer basın açıklaması yaptı. Mermer, Arda Turan'ın emniyette ifade verdiğini söyledi.

Avukat Ayşegül Mermer açıklama yaptı!

Emirgan'da bir eğlence merkezinde Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan ve ünlü sanatçı Berkay arasında yaşanan olayın ardından Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer, basın açıklaması yaptı. Sanatçı Berkay'ın tedavi gördüğü hastanede açıklama yapan avukat Mermer, Arda Turan'ın emniyette ifade verdiğini söyledi.

“Olayın neresinden bakarsanız çok çirkin ve izahı dahi mümkün değildir”

Arda Turan'la yaşanan olay nedeniyle açıklama yapan avukat Mermer, “Ağır bir ameliyat geçirdi, burada Arda Turan'ın yapmış olduğu, olayın neresinden bakarsanız bakın, çok çirkin ve izahı dahi mümkün değildir. Az önce de söylediğim gibi olay adli mercilere intikal etmiştir. Hem bu aşamada, hem de dava aşamasında olayın takipçisi olacağız. Bu yasal süreç içerisinde belki başka davalarda açmayı düşünüyoruz” dedi.

“Yere bir el ateş ediyor”

Yaşanan olayı anlatan avukat Mermer, “Bu hastaneye değil, burada bir bilgi kirliliği var. İlk müdahale olan hastaneye gidince, arkasından Arda Turan ve arkadaşları geliyor ve silah olayı orada gerçekleşiyor. Yere bir el ateş edilmiş. Bu durum emniyetteki kayıtlarda var ve tespit edilmiş. Müvekkilimin beyanına göre, apar topar yardımcılarıyla birlikte hastaneye gidiyor, arkasından Arda Turan'da yanında 6-7 kişi olduğunu tahmin ettiğimiz kişilerle hastaneye geliyor ve baş başa konuşmak istediğini söylüyor. Müvekkilimde tamam diyerek acile yakın bir odaya geçerek orada konuşuyorlar. Konuşmada, ‘Ben senin eşin olduğunu bilmiyordum, bilsem yapmazdım, çek vur beni bilsem yapmazdım' mahiyetinde bir şey söylüyor. Bunun üzerine müvekkilimde haklı olarak ‘Bilip bilmemen önemli değil, yaptığın terbiyesizlik gibi' mahiyette bir şey söyleyince yere bir el ateş ediyor” diye konuştu.